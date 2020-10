Blijf-thuis-advies aan dovemansoren gericht: ‘Je ziet hele gezinnen lopen in binnenstad Zwolle’

Het Oosten houdt stand: coronacri­sis krijgt (nog) geen vat op onze grote bedrijven

16:31 Wat nou coronacrisis? De grote bedrijven in Oost-Nederland doen het over het algemeen goed, blijkt uit een enquête van de Stentor onder alle bedrijven met meer dan 250 werknemers. Terwijl economische ellende heerst, blijken zij een rots in de branding. ,,Ze houden de blik naar voren gericht.’’