Blijft Jumping Zwolle behouden voor stad? ‘Hangt van nieuwe evenementenhal af’

PvdA wil actievoer­ders bij Zwolse abortuskli­niek de mond snoeren met rechterlij­ke uitspraak in de hand

6:02 Opdringerige anti-abortusactivisten kunnen ook in Zwolle geweerd worden dankzij een uitspraak van de rechter in Haarlem. Dat stelt de PvdA-fractie in de gemeenteraad, die het college vraagt om snel werk te maken van een verbod op het aanspreken van zwangere vrouwen die de kliniek aan de Oosterlaan bezoeken.