Blinden en slechtzienden kunnen in De Spiegel toch ‘kijken’ naar musical Soof

Niets kunnen zien, maar toch kunnen genieten van een musical. Het is nu ook voor het eerst mogelijk in Zwolle. Blinden en slechtzienden kunnen voelen aan het decor, zich voorbereiden op de stemmen van de acteurs en krijgen te horen welke kleren de acteurs dragen tijdens de voorstelling. Zo kunnen deze visueel beperkte mensen toch genieten van Soof de Musical in theater De Spiegel.

Het is de eerste keer dat het Zwolse theater meedoet aan de voorziening die stichting Komt Het Zien biedt. Marjolijn is er vanuit Arnhem speciaal voor naar Zwolle gekomen. ,,Ik ben vaker met Stichting Komt Het Zien naar een musical geweest en het is voor mij dan niet anders dan voor mensen die wel kunnen zien’’, vertelt ze. De Arnhemse loopt rond in de keuken die als decor op het podium staat. ,,Oh ja, hier liggen groenten. Uien, voel ik. En een komkommer.’’ Ze loopt een stukje verder en voelt aan de kraan. ,,Het is een veerkrachtige kraan, eentje waaraan je kunt trekken.’’ Haar handen glijden over het houten aanrechtblad, de gootsteen in, er weer uit en langs het kookboek dat op het blad staat. ,,Oh, dit is oma's kookboek’’, grapt ze.

Voor het eerst kunnen ook blinden en slechtzienden een theatervoorstelling in Theater De Spiegel volledig meebeleven. Bij musical Soof is een groep blinden en slechtzienden aanwezig samen met stichting Komt het Zien.

,,De muziek gaat harder en harder. Het podium waar de keuken op staat draait. En draait. En draait met de muziek mee. De acteurs draaien ook, maar de andere kant op. Ze draaien tegen de klok in. Ze dansen. Ze hebben plezier, terwijl ze aan het rondrennen zijn. Ze geven elkaar high fives. En daar gaat het weer. Langzamer. Alles staat weer stil en Soof kijkt verdrietig de ruimte in.’’ Het is een greep uit de tekst die blindentolk Trudy Schrambergen vertelt tijdens de musical. Ze zit bovenin de ‘lichtruimte’ van theater De Spiegel en kan vanaf daar alles zien wat op het podium gebeurt. En dat gaat verder dan het vertellen van wie er het podium op komt lopen. Schrambergen heeft van tevoren met de groep blinden en slechtzienden gezeten en verteld wat de acteurs aan hebben. ,,Soof heeft een blauwe rok aan met een band waar ze de theedoek achter kan haken, zodat ze lekker haar handen er aan af kan vegen na het koken’’, is één van haar beeldende zinnen. Schrambergen: ,,Ik probeer het vooral te vertellen als er geen geluid is op het podium. Sommige kostuumwisselingen zijn ook belangrijk voor het verhaal en die omschrijf ik dan.’’