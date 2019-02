Blinden en slechtzienden kunnen met audiotolk in De Spiegel ‘kijken’ naar musical Soof

Het is de eerste keer dat het Zwolse theater meedoet aan de voorziening die stichting Komt Het Zien biedt. Marjolein van den Broek is er vanuit Arnhem voor naar Zwolle gekomen. ,,Ik ben vaker met Stichting Komt Het Zien naar een musical geweest en het is voor mij dan niet anders dan voor mensen die wel kunnen zien’’, vertelt ze. De Arnhemse loopt rond in de keuken die als decor op het podium staat. ,,Oh ja, hier liggen groenten. Uien, voel ik. En een komkommer.’’ Verderop voelt ze aan de kraan. ,,Het is zo'n kraan waaraan je kunt trekken.’’ Haar handen glijden over het houten aanrechtblad, de gootsteen in, er weer uit en langs het kookboek dat op het blad staat. ,,Oh, dit is oma's kookboek’’, grapt ze.