Bloed, medicijnen, monsters: Isala vervoert het straks met een drone tussen ziekenhuizen Zwolle en Meppel

video Kogel in autodeur bij schietpar­tij Zwolle: ‘We keken Badr tegen Rico en ineens Bam! Bam! Bam!’

22 december Een kogelgat in het portier van een witte Suzuki Alto is de voorlopige schade na de kogelregen gisteravond laat bij het Multicultureel Centrum in de Zwolse wijk Dieze-Oost. ,,We zaten met zijn allen het boksen tussen Badr en Rico te kijken. Na de wedstrijd was het ineens Bam! Bam! Bam!”