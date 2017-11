Bloeddruppels leiden naar vermeende inbreker huisartsenpraktijk

Bij een inbraak in de huisartsengroepspraktijk aan de Turfmarkt in Zwolle werden in juni bloeddruppels gevonden. Die zijn van een dakloze man die vandaag in de rechtbank twee jaar behandeling tegen zich hoorde eisen. Het enige dat de verdachte wil, is een dak boven zijn hoofd.

Hoe komen drie bloeddruppels van de 42-jarige Zwollenaar Ronald B. terecht in de huisartsengroepspraktijk aan de Turfmarkt in Zwolle? Hij is er geen patiënt en de druppels werden in de ochtend van 6 juni gevonden toen een medewerkster in de praktijk een grote ravage aantrof. In het weekend ervoor was kennelijk ingebroken en er ontbraken onder meer spuiten en medicijnen. Het DNA op de druppels komt overeen met dat van de verdachte. B. had er zelf geen verklaring voor

Huiskamerverbod

Hij stond ook terecht voor de mishandeling van een therapeut van Tactus op 18 juli. Hierover vertelde hij in geuren en kleuren hoe hij vlak buiten het pand van Tactus met twee anderen een benevelde kameraad weer op zijn scootmobiel had getild. De kameraad moest erna urineren en dat ging verkeerd. Niet alleen had de man 'zijn hele broek' onder gezeken, maar ook de handen van B. Hij wilde alleen even bij Tactus zijn handen wassen maar mocht er, vanwege een 'huiskamerverbod', niet in. Hij verzocht de therapeut hem 'op humane gronden' toch door te laten. Hij zou de medewerker bij de pols hebben gepakt die vervolgens aangifte deed.

Hol in de grond

Volgens de officier van justitie is het goed als de maatschappij de komende twee jaar van B. verlost is. De man is dakloos en kreeg al eerder de maatregel voor stelselmatige daders opgelegd, wat betekent dat hij twee jaar behandeld werd. Maar door gebrek aan personeel komt de reclassering amper aan behandeling toe, zei hij. Wat hij wil? ,,Een eigen plek, al is het een hol in de grond met een luik erboven. Een mens heeft een uitvalsbasis nodig.''

Zijn raadsman Roel van Faassen achtte niet bewezen dat B. de inbraak had gepleegd. ,,Die ravage kan het gevolg zijn van het feit dat er meerdere mensen in de huisartsenpost binnen zijn geweest.''