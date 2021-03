Bloedende moeder maakte haar zonen ’s nachts bang: ‘Dit kan niet alleen door de wodka zijn gekomen’

Video Ikea Zwolle is open, maar rustig winkelen is er niet bij: ‘Dat was rennen!’

16 maart Het is rennen en vliegen. Met een bezweet voorhoofd komt een klant de Ikea in Zwolle uitstuiven. Een hele kar vol geraapt, in slechts 45 minuten. ,,De Ikea is een grote winkel, dus het is wel rennen.’’