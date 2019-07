Bloemen, bietjes en bijen boeien: ledenstop bij Zwolse volkstuinclub

Volkstuinen kregen in de loop van de tijd een andere rol. De liefdadigheidsbeweging Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen heeft in 1838 de eerste volkstuinen opgericht. De instelling richtte zich op het bevorderen van het ‘algemeen volksgeluk’ van de stedelijke arbeiders. Het zelf kweken van planten en groenten was een nuttige bezigheid die, naar men hoopte, zou leiden tot orde, regelmaat, geduld en vriendelijkheid. In 1917 werd de eerste vereniging van volkstuinders opgericht: de Bond van Huurders van Volkstuinen. In 1928 stichten volkstuinverenigingen samen het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland (AVVN). Tijdens de Tweede Wereldoorlog kregen de tuinen een andere rol. Door de voedselschaarste werden de tuinen gebruikt om voedsel te produceren. In de naoorlogse jaren nam de bevolkingsdruk toe en werd natuur schaarser. Het hebben van een eigen, groen plekje om te ontsnappen aan de drukkere wereld, wordt telkens belangrijker. Ook werden volkstuinen in grotere steden gebruikt als verblijfsrecreatie met overnachtingsmogelijkheden in de zomer. Bron: AVVN.