Bloemendief in Zwolse Gladiolenstraat staat er gekleurd op

Van Dijk heeft een foto op Facebook gezet waarop de bloemendief onherkenbaar te zien is. ,,Je krijgt tot dinsdag 07.15 uur de tijd om het terug te zetten'', geeft zij hem te verstaan. ,,Nu ben je onherkenbaar gemaakt, dinsdag zetten we je foto volledig online. Al die moeite voor een plant? Ja. Gewoon afblijven.''

Biertjes

Haar moeder, Tjitty Dijkstra, is vooral boos en verdrietig dat iemand zomaar de spullen van een ander weggrist. En die emoties deelt de dochter met haar. ,,Drink drie biertjes minder in de kroeg'', stelt Van Dijk. ,,Dan had je deze lavendelplantjes zelf kunnen kopen. Als die jongen bloemen aan zijn oma wil geven, maar het geld er niet voor heeft, had hij mogen aanbellen. Dan had mijn moeder ze hem meegegeven.''