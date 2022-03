Bloemenman Gerrit (79) uit Zwolle werd 19 jaar geleden in zijn bed overvallen, nu zijn de daders veroordeeld

Gabriëlle Kerkhof uit Zwolle neemt stokje over van Carl Luttikhuis als ‘eerste advocaat’ van Overijssel

Vijf jaar lang was Carl Luttikhuis de ‘eerste advocaat’ in Overijssel. Als deken van de Orde van Advocaten hield hij toezicht over zijn vakgenoten en vormde hij het gezicht en aanspreekpunt. Gisteravond droeg hij tijdens de jaarvergadering van de Orde het stokje over aan de Zwolse advocaat Gabriëlle Kerkhof.

25 maart