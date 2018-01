Bloementuin provinciehuis Zwolle krijgt nieuw ontwerp

Zwols restaurant BaiYok krijgt alsnog dikke boete voor student zonder werkvisum

11:52 Het Thaise restaurant BaiYok in Zwolle moet alsnog een boete van 6.000 euro ophoesten omdat het tussen 2011 en 2015 een Thaise student in dienst had zonder werkvisum. Eerder werd nog 2.000 euro geëist. De Raad van State vernietigt daarmee een eerder vonnis van de rechtbank in Overijssel.