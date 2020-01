Blue Monday: een verzonnen term voor een dag die helemaal niet bestaat

De vraag bij het nieuws Wanneer besluit de politie de identiteit van een verdachte vrij te geven?

10:33 De identiteit van de tweede verdachte van de aanslag met de vuurwerkbom in Urk, in november vorig jaar, is afgelopen week door de politie bekend gemaakt. Het gaat om de 23-jarige Bert van H.. Een vrij uitzonderlijke stap van politie. Wat zijn de afwegingen bij het publiceren van een foto en het vrijgeven van de naam van een verdachte?