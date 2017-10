BMW-bestuurder ramt auto in Zwolle en vlucht

'Hudson's Bay in Zwolle is niet rendabel'

19:00 Hudson’s Bay in Zwolle gaat het zwaar krijgen. Ook het filiaal in Almere en het nog te openen winkelbedrijf in Enschede zijn niet rendabel. Dat concludeert data-analysebureau Whooz uit Den Haag. Het bureau heeft op eigen initiatief hun doelgroepenanalyse toegepast op de (toekomstige) vestigingslocaties van het Canadese warenhuisconcern.