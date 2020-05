BOA en raadslid niet verenigbaar: Marcel Mulder van Swollwacht moet aftreden

video Cibapstu­den­ten maakten samen met WaardeRing kruk van oud textiel en hout: ‘Je kunt er op zitten, dus wij zijn blij’

9:02 Studenten van vakschool Cibap in Zwolle hebben hun samenwerking met WaardeRing afgerond. De afgelopen twee maanden was het doorwerken geblazen om wat te maken van restmaterialen van Kringloop Zwolle, maar inmiddels zijn de prototypes klaar. ,,Het is door corona niet helemaal geworden zoals we voor ogen hadden, maar we zijn heel tevreden.”