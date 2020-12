Boa’s controleren op illegaal carbidschieten in Zwolle, schutters tonen begrip

video Sneakerhy­pe leidt verzame­laars uit binnen- en buitenland naar Zwolle: ‘Soms kamperen ze voor de deur’

9 december Sneakers zijn razend populair en voor gelimiteerde exemplaren (die soms duizenden euro's waard zijn) hebben verzamelaars soms wel héél veel over. Sparky, een skatewinkel in Zwolle, is een van de weinige winkels die regelmatig bijzondere sneakers verkopen. Dat leverde de shop al meer dan 100.000 Instagram-volgers op. Sommigen daarvan komen zelfs helemaal vanuit Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk naar Zwolle om een paar schoenen te bemachtigen.