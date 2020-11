Jonge topspor­ters kunnen droom najagen dankzij bedrijf Zwolse scholieren

17:30 Ruben Bos (15) uit Putten, Don Bouman (15) en Djael Nou (16) uit Zwolle zijn basketbaltalenten bij Landstede Hammers en klasgenoten in havo 4 op het Centre For Sports & Education in Zwolle. (CSE). Een schoolopdracht is uitgegroeid tot hun bedrijf Athleter, waarmee ze jonge topsporters financieel willen ondersteunen.