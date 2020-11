Boa’s smeken om carbidverbod tijdens jaarwisseling, veiligheidsregio’s in Oosten gaan uit van knallen

Foto's Minke Kraijer laat Zwolle wegdromen naar de zorgeloze (of zorgelijke?) jaren 50, 60 en 70

14 november Een moment om stil te staan bij dat wat voorbij is. Met verzuchting, verwondering of misschien zelfs opluchting. Minke Kraijer neemt Zwollenaren in haar boek Zo Was Zwolle mee terug naar de jaren 50, 60 en 70. ,,Er was dan misschien armoede, maar het ging er wel allemaal veel gemoedelijker aan toe.’’