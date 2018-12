Boaz uit Zwolle was één van de vijf aanwezigen op de begrafenis van meneer Bouwstra

Een jaar of drie eerder. Boaz is vol goede moed begonnen aan zijn opleiding tot leraar aardrijkskunde, maar besluit toch te stoppen. Het past niet helemaal bij hem. Maar wat wil hij dan wel? Hij is er nog niet helemaal uit. Ondertussen wil hij zijn vrijgekomen tijd nuttig besteden. Hij wil iets doen dat betekenis heeft, niet alleen maar thuis op de bank hangen. Iets voor een ander. Een gevoel dat hij vanuit zijn kerkelijke opvoeding meegekregen heeft. De maatschappij is meer dan een optelsom van individuen.



Hij meldt zich bij Hart voor Zwolle, een stichting die jongeren aan kwetsbare inwoners van Zwolle koppelt. Boaz wordt in contact gebracht met meneer Bouwstra. Hij treft bij zijn eerste bezoek een bejaarde man aan die fysiek en mentaal óp is, en wiens dagen gevuld worden met roken en televisie kijken. Hij is welgesteld en woont in een prachtig appartement in de wijk Stadshagen, met een geweldig uitzicht. Maar hij zit altijd met zijn rug naar het raam. ,,Hij kwam niet buiten. Behalve de buren, de werkster en de thuiszorg kwam er niemand langs. Moet je je voorstellen: je dagen gaan voorbij zonder echt in contact met anderen te zijn. Nooit een telefoontje, of een appje, niemand die vraagt hoe het met je gaat.” Als Boaz hem beter leert kennen blijkt dat meneer Bouwstra getrouwd is geweest en kinderen heeft, maar het contact is volledig verbroken. Hij heeft ze al veertig jaar niet meer gezien.