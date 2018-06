Boeddhistische offers aan Zwolse stadsgracht

,,Dit is heel erg bijzonder", beseft Tee Pornsungnern. De Amsterdammer is naar de Overijsselse hoofdstad gekomen om de boeddhistische ceremonie aan de stadsgracht mee te maken. Drie Amsterdamse monniken worden hier vergezeld door een drietal uit Thailand. Zij doen in tien dagen meerdere Nederlandse plaatsen aan. Dankzij een personeelslid van BaiYok, dat banden heeft met de tempel in Bangkok, strijken de monniken voor het eerst neer op het terras van het Zwolse restaurant.

Zendelingen

,,Het zijn een soort boeddhistische zendelingen. Ze komen hier om ons te steunen, dat we niet moeten opgeven", weet Yaowanuch Arpamo, eigenaar van BaiYok. Als even voor twaalf uur een eind komt aan een langdurig gebed van het zestal, wordt het eten aangerukt. Deze middagmaaltijd gaat gepaard met de nodige ceremoniële gebruiken. Volgelingen 'offeren' hun rijst aan de monniken. Vanzelfsprekend na een korte hoofdknik van de onderdanen. Eigenlijk mogen zij pas aan de dis beginnen wanneer de zes mannen uitgegeten zijn. De religieuze leiders laten de teugels echter wat vieren voor de tientallen aanwezigen in Zwolle: omwille van de tijd en het drukke middagprogramma mogen ook zij meteen toehappen.

Geldboom

Het is een geur- en kleurrijk geheel aan de rand van de Zwolse binnenstad. Terwijl boeddhisten uit plaatsen als Apeldoorn, Hardenberg, Zwolle, Deventer en Steenwijk snoepen van BaiYoks gerechten, prijkt op tafel een geldboom. Die wordt even later aangeboden aan het zeskoppige gezelschap. Arpamo: ,,Voor de realisatie van een boeddhistische tempel in Amsterdam en om de reis van de drie monniken uit Thailand te financieren."

Nederig

Plechtig als het moet, maar net zo snel weer ontspannend en voor buitenstaanders uitnodigend. De ceremonie is niet in beton gegoten, zoals een traditionele kerkdienst, zegt Arpamo's partner Paul van der Helm. Niet alle Thaise zinnen zijn voor hem gesneden koek, maar zodra aanwezigen vlak voor het eten voor de monniken knielen, weet ook de Zwollenaar dat hij zich bij het gezelschap moet voegen. Want een bezoek van boeddhistische bobo's maakt zelfs een nuchtere Nederlander nederig.