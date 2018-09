Boek in de maak over executie Meppelerstraatweg Zwolle

Nabestaanden

De Korte is verre familie van Willem van Dijk; de Zwollenaar was een broer van zijn overgrootmoeder. De Utrechtse student hoorde via zijn ouders het verhaal achter de executie aan de vooravond van de bevrijding. Een monument aan de Meppelerstraatweg herinnert daaraan en hier wordt elk jaar een plechtigheid gehouden. ,,Ondanks de jaarlijkse herdenking bij het monument vond ik het opvallend dat er betrekkelijk weinig informatie beschikbaar was over de vijf gesneuvelden. Overige gruweldaden tijdens de Tweede Wereldoorlog in Overijssel zijn in andere boeken beschreven maar deze niet. Als geschiedenisstudent heb ik al meer gepubliceerd over gebeurtenissen tijdens de oorlog. Ik besloot er in te duiken en heb gelukkig met veel mensen kunnen spreken. Aan de hand van verschillende archieven, gesprekken met nabestaanden en krantenberichten is het verhaal van de vijf mannen opgetekend. En ik heb gebruik gemaakt van vooronderzoek dat door Anne-Marie van Dijk was gedaan.''