Boek MH17 van Zwolse schrijver gepresenteerd

In het boek wordt een aantal nabestaanden geïnterviewd. Ze vertellen over de ramp en de impact hiervan op hun leven. De bestuursleden van de Stichting Vliegramp MH17 en de leden van Stichting Monument MH17 die zich hebben ingezet voor de realisatie van het monument in Park Vijfhuizen in de gemeente Haarlemmermeer, komen in het boek aan het woord. De ontwerper van het monument - Ronald A. Westerhuis - vertelt wat dit proces met hem heeft gedaan. Het boek is opgemaakt met vele foto’s van de realisatie van het monument.