Boek misdaadschrijver Korterink over Holleeders mag in de winkel blijven liggen

Schijthoer

In april van dit jaar is het boek van Korterink verschenen. De vrouw die het kort geding aanspande wordt in een hoofdstuk aangeduid als Schijthoer. Volgens de rechter zijn dit overduidelijk citaten uit verklaringen die met name zijn afgelegd door de twee zussen tijdens het recente Holleeder-proces. De rechter stelt dat die verklaringen al openbaar waren en dat het voor de lezer duidelijk is dat het woorden zijn van familieleden van Willem Holleeder. Volgens de rechter is de auteur uit de omgeving van Zwolle noch zijn uitgever verplicht te onderzoeken of die uitlatingen waar zijn en is er in een geval als deze ook geen recht op wederhoor voor de vrouw en haar ex-man.