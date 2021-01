Boek over geëxecuteerde mannen in Zwolle tijdens Tweede Wereldoorlog vertaald in het Engels

Samuel de Korte (26) uit Utrecht schreef twee jaar geleden een boek over de executie van vijf mannen in Zwolle tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nu is het boek vertaald in het Engels. ,,Een hele eer.”

Willem Sebel (43 jaar, Lutten), Hermanus Bosch (31, Zwolle), Wilhelmus Antonius van Dijk (36, Zwolle), Johannes Albertus Muller (54, Kampen) en Berend Jan IJzerman (34, Kampen). Deze vijf mannen lieten 31 maart 1945 het leven onder toeziend oog van een handjevol Zwollenaren.

Vergelding

De Duitse bezetter executeerde het vijftal als vergelding voor een verzetsaanslag op een spoorburg in Dedemsvaart, ondanks dat de mannen niks met deze aanslag te maken hadden. Ze vonden de dood amper twee weken voor de bevrijding van Zwolle.

Wilhelmus Antonius van Dijk, een van de geëxecuteerden, is de oudoom van Samuel de Korte, een net afgestudeerde geschiedenisstudent uit Utrecht. Als hij tijdens kerst 2017 over het verhaal hoort van zijn familie, is hij geïntrigeerd. ,,Ik ben gelijk de boeken ingedoken, om het verhaal tot op de bodem uit te zoeken”, vertelt hij.

Engelse versie

Zijn onderzoek leidt in 2019 tot een boek over de brute moord: Executie aan de Meppelerstraatweg. Nu is de Engelse versie van het boek, met de sprekende titel Tragedy & Betrayal in the Dutch Resistance (‘Tragiek & Verraad in het Nederlandse Verzet’) te koop in de fysieke en online boekhandel.

De Nederlandse versie van het boek wordt goed gelezen, vertelt De Korte. ,,Over cijfers kan ik me niet uitlaten. Maar doordat het boek goed liep, was het voor mijn uitgeverij aantrekkelijk om het boek ook in het Engels te vertalen. Een hele eer. Wereldwijd kunnen ze nu kennis van deze gebeurtenis nemen.”

‘Lokale gebeurtenis met grote impact’

Dat de uitgeverij het verhaal niet alleen op lokaal niveau relevant vond, heeft ook bijgedragen aan de keuze het boek in het Engels uit te brengen, vertelt de schrijver. ,,Het is natuurlijk een lokale gebeurtenis, maar het heeft een grote impact. Dat bespreek ik ook in mijn boek: hoe het verhaal nog steeds leeft bij de nabestaanden. Wij hebben het er in onze familie bijvoorbeeld ook nog steeds over: het blijft een litteken.”

Wat gebeurde er precies, die beruchte 31 maart? 31 maart 1945 werden vijf geboeide mannen uit een busje gehaald, de Meppelerstraatweg op. Ze werden tussen de bomen van de weg gepositioneerd, terwijl een Duitse militair de aanklacht voorlas. Duitsers dwongen passanten om toe te kijken, terwijl soldaten het vuur openden. Toen de mannen neervielen, mochten hun ontzielde lichamen niet gelijk worden weggehaald. Van de Duitsers moesten de stoffelijke overschotten van de mannen nog een poosje blijven liggen, als afschrikwekkend voorbeeld. Na enkele uren mocht de gemeentepolitie de lichamen weghalen.