Boer in nood stapt niet naar hulpverlener, blijkt uit onderzoek GGD IJsselland

Verkeer op IJsselal­lee in Zwolle stilgelegd voor redding krijsende en doornatte kitten

15:34 De politie moest er aan te pas komen om deze week de redding van een krijsende kitten naast de IJsselallee in Zwolle mogelijk te maken. Het diertje had zich in een zodanige positie naast de weg gemanoeuvreerd dat het geen kant meer op kon. De met 70 kilometer per uur voorbij razende auto’s en vrachtwagens maakten de weg oversteken onmogelijk.