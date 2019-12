Boer krijgt maand voorwaardelijk voor verwaarlozen runderen

Het verhaal van Eduard en zijn dyslexie op Hogeschool Windesheim in Zwolle: ‘Er werd een wanpresta­tie geleverd’

16:01 Veertien maanden had Eduard Poot (29) nodig voor zijn afstudeerproject op Hogeschool Windesheim in Zwolle. Of zijn dyslexie daar de reden van was, dat hij het simpelweg niet trof met zijn begeleider of dat zijn scriptie echt niet goed genoeg was? Hoe dan ook voelde Poot zich niet begrepen. Hij schreef er zelfs een boek over: De probleemleerling.