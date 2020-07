Boeren demonstreren opnieuw, nu bij politiebureau in Zwolle en de Lichtmis

Met het OV naar Zwolle? Treinver­keer ligt dit weekend plat

9:17 Wil je dit weekend met het OV reizen van of naar Zwolle? Let dan even goed op. Er rijden vanaf vandaag tot en met maandag minder treinen. ProRail is bezig met werkzaamheden aan de bovenleiding. Reizigers worden vervoerd met bussen.