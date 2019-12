Boeren in heel Nederland voeren volgende week actie: ‘Het verrassingseffect moet zo groot mogelijk zijn’

Hij wil verdere helemaal niets kwijt over de plannen, maar laat weten dat naar verwachting duizenden boeren mee doen aan de actie. In chatgroepen van Farmers Defence Force (FDF) wordt woensdag 18 december genoemd als actiedag, maar ook dat wil hij niet bevestigen. ,,We houden tot op het laatste moment geheim wat we gaan doen en waar.’’ Momenteel worden de boeren ingedeeld in groepen van vijftig. ,,In zulke groepen kun je heel wat doen’’, zegt Schoonhoven.