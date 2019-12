Boeren in Oost-Nederland bereiden zich opnieuw voor op acties: ‘De tijd van praten en vriendelijkheid is voorbij’

Buurtschap Tolhuislan­den in Zwolle zet deur open voor windmolens en zon­ne-ener­gie

14:02 De bewoners van buurtschap Tolhuislanden aan de rand van Zwolle staan open voor windturbines en/of zonneparken in hun gebied maar houden zelf de regie over waar, wat en hoeveel. De komende tijd moet daar verder over gesproken worden. Dat gebeurt allemaal onder de vlag van energiecoöperatie Duurzaam Tolhuislanden, die nu in oprichting is.