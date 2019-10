Boeren willen best bijdragen, maar ‘stalruimte inleveren is voor ons echt breekpunt’

PFAS in kunstgras? Volgens de branche zijn er geen signalen

7:30 De kunstgrasbranche neemt de signalen over Amerikaans onderzoek waaruit blijkt dat giftige PFAS-stoffen in de vezels van kunstgras zijn aangetroffen serieus, maar vindt dat het niet nodig is om ongerust te worden. ,,Die stofjes zitten ook in Tefal-pannen en daar eten we al tientallen jaren uit. Bovendien controleert het RIVM het kunstgras regelmatig.”