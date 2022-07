Boerenactie op A50 bij Apeldoorn • Snelweg richting Zwolle afgesloten

Burgemees­ters Zwolle, Deventer en Raalte doen dringend beroep op actievoe­ren­de boeren: ‘stop er mee’

De burgemeesters van Zwolle, Deventer en Raalte doen een klemmend beroep op de boeren om de blokkades van voedseldistributiecentra in hun gemeentes meteen te beëindigen. In tegenstelling tot in Nijkerk wordt het ultimatum voorlopig niet afgedwongen: ‘we doen een appel op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid’.

4 juli