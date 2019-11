Boete voor vrouw uit Raalte die elf kilo vlees ‘vergeet’ af te rekenen in Zwolle

Een inwoonster uit Raalte had in een Turkse supermarkt in Zwolle maar liefst elf kilo vlees onder in de buggy gestopt, maar ‘vergat’ zogenaamd het bij de kassa op de lopende band te leggen. De politierechter geloofde haar verhaal niet, en veroordeelde de 28-jarige I.A. tot 350 euro boete wegens winkeldiefstal.

De slager van de supermarkt in Holtenbroek vertrouwde het zaakje, dat zich in september vorig jaar afspeelde, niet. Naar eigen zeggen was de hoeveelheid nogal ongewoon. Vijf kilo kalfsvlees, drie kilo kipfilet en drie kilo gehakt. Hij kreeg argwaan toen hij zag dat de plastic zakken even verderop in de winkel in de kinderwagen werden gelegd en waarschuwde zijn zus bij de kassa.

Die vroeg de klant bij het afrekenen of ze niet iets vergeten was. ‘Nee’ luidde het antwoord. Toen de Raaltese vervolgens ontmaskerd werd, smeekte ze of ze alsnog kon afrekenen. In plaats daarvan werd ze mee naar achteren genomen en kreeg ze de kans om 181 euro te betalen – de sanctie die ondernemers kunnen claimen bij diefstal. Na haar weigering werd de politie erbij gehaald.

