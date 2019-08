Boeteregen bij grote controle met ‘belbus’ in Oost-Nederland

Unicorns, roze shotjes en de eerste Drag Bingo is gespeeld: Zwolle Pride 2019 barst los in Zwolle

9:53 De allereerste editie van Zwolle Pride is losgebarsten. De vlaggen hangen uit, de eerste ‘Drag bingo’ is gespeeld en de eerste drankjes zijn gedronken. Zwolle is als regenbooggemeente dit weekend de stad van gelijkheid, liefde, emancipatie, acceptatie van LHBTI’ers.