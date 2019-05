Bökkers komt naar Hedon in Zwolle voor Behind The Music-sessie

Frontman Hendrik Jan Bökkers van boerenrockband Bökkers komt naar het Zwolse poppodium Hedon om te praten over zijn muziekcarrière. Na gasten als Rico, Sticks en Typhoon is het nu de beurt aan Bökkers om een boekje open te doen.

Hendrik Jan Bökkers gaat op woensdag 9 oktober niet alleen in gesprek over zijn muzikale leven, hij laat het ook horen. Als afsluiting van deze Behind The Music-sessie van Hedon speelt de zanger van Bökkers akoestische nummers.

Beelden

Het is de vierde editie van Behind The Music, waarin Hedon en videoplatform FaceCulture met beeldmateriaal terugblikken op de carrière van een muzikant. Interviewer Martin Kuiper voelt Bökkers aan de tand, met behulp van oude beelden en nieuwe interviews met intimi van de Sallandse artiest. ,,Ik vind het mooi om te zien hoe Hendrik Jan zich heeft ontwikkeld tot muzikale voortrekker in de regio. Soundsurfer (zijn eerste band, red.) klonk goed, maar nu heeft hij echt zijn plek gevonden en met Koele Koele laat hij zien ook als festival-organisator een mooie toekomst te hebben”, stelt Kuiper.