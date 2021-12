Bol.com slaat slag in Zwolle en neemt koeriersbedrijf Cycloon over

De overname moet ervoor zorgen dat Cycloon sneller kan groeien, in een tijd waarin het online bestellen van pakketjes verder in populariteit stijgt. Het bedrijf bezorgt op een duurzame manier pakketjes in tientallen steden door de inzet van honderden fietskoeriers. Bij de onderneming werken veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Nieuwe stap

Voor Bol.com zorgt de samenwerking voor een uitbreiding van de bezorgcapaciteit, een groter deel van hun pakketten kan straks per fiets rondgebracht gaan worden. ,,Met het meerderheidsbelang in Cycloon zetten we een nieuwe stap richting onze uitgesproken ambitie om onze directe voetafdruk in 2025 terug te brengen tot 0 gram CO2-uitstoot per pakket", zegt directeur Logistiek & Operatie Vincent Weijers in een persverklaring.

Bol.com krijgt een meerderheidsbelang in de aandelen van Cycloon en het is de bedoeling dat de webwinkel over vier jaar ook de andere aandelen in bezit krijgt. Cycloon blijft wel als zelfstandig merk bestaan. De deal moet overigens nog wel worden goedgekeurd door toezichthouders. De bedoeling is dat de overname in de eerste helft van 2022 is afgerond.

