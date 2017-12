Bond Heemschut gruwt van hoogbouw naast monumentale Hoge Spoorbrug

Het architectenbureau heeft de schets onlangs in een bijeenkomst over de Spoorzone gepresenteerd. Ze maakt het plan in opdracht van de gemeente Zwolle.

De Hoge Spoorbrug is een in 1883 gebouwde ijzeren voetgangersbrug over het spoorwegemplacement. 'De brug is vanwege de toegepaste constructie en als zeldzaam bewaard gebleven voorbeeld van een eind-19e eeuwse voetgangersspoorbrug uniek in zijn verschijningsvorm in Nederland', schrijft Heemschut aan het college. De brug heeft grote monumentale waarde, oordeelde de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed al eerder, vanwege haar constructie, uit oogpunt van de technische geschiedschrijving van de Nederlandse Spoorwegen, en vanwege zijn ligging in historisch stedenbouwkundige zin.