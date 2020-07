Bond voert druk op Wehkamp op: ‘Elke dag actie’

Els (72) moet en zál de geadres­seer­de vinden van oude brieven die ze in een tweede­hands pak vond

11:30 Wie tweedehands kleding sorteert, vindt nog wel eens wat. Zo ook Els Siebering-Klop (72) uit Elburg. Een paar maanden geleden wist ze een reisdagboekje nog bij de eigenaresse in Zwolle terug te krijgen. Nu is ze op zoek naar de familie Aribodin die in 1978 een brief uit Indonesië heeft moeten ontvangen. Tenminste, dat blijkt uit haar vondst in een herenkostuum.