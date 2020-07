Bonnenboekje moet het in IJsselland rustig houden rond corona

,,Wat we willen voorkomen is dat er een tweede golf veroorzaakt wordt. Zeker in onze regio valt het met het aantal coronabesmettingen mee en dat willen we vooral zo houden. Dus er komen meer boa’s en agenten op straat die hier op gaan letten”, zegt woordvoerder Lidy Uiterwijk Winkel.

Dit gaan ze doen, zegt ze: ,,Die kijken dan vooral in de weekenden in ons hele gebied of mensen rekening houden met de 1.50 meter-regel. En ook of horeca-ondernemers zelf wel voldoende toezicht houden op hun terras en zorgen dat het daar niet te druk wordt. Mensen moeten er van doordrongen zijn dat ze zelf bewust plaatsen moeten mijden waar het druk is. De kans op een bekeuring wordt inderdaad groter. Maar we moeten ons realiseren dat wij wel klaar zijn met het virus, maar het virus nog niet met ons", aldus Uiterwijk Winkel.

Niet vrijblijvend

Directe aanleiding voor de actie is de uitspraak die minister Ferd Grapperhaus deze week deed, die ook zijn vrees over de toename van het aantal gevallen uitsprak en wees op de eigen verantwoording van Nederlanders.

,,Als overheid hebben we tijdens de coronacrisis ruimte geboden voor onze inwoners en ondernemers, maar deze ruimte is niet vrijblijvend”, zegt waarnemend voorzitter Rob Bats van de Veiligheidsregio IJsselland. ,,De toename van het aantal besmettingen in ons land dwingt ons om extra alert te zijn. We kunnen in deze fase niet volstaan met een waarschuwing wanneer we zien dat de regels niet langer in acht genomen worden. Daarom zullen politie en gemeenten in het komende weekend de teugels strakker aantrekken en handhaven bij overtredingen.”

Café's veel te druk

En: ,, In diverse plaatsen in de regio is het, met name in de horeca, zowel buiten op terrassen als binnen in bijvoorbeeld café’s, te druk. Aanspreken, waarschuwen en wijzen op het belang van de maatregelen werkt in veel gevallen niet. Dat is een zorgwekkend signaal, en met het vervagen van deze maatschappelijke grenzen neemt ook de noodzaak van het handhaven toe”. Volgens Bats moet dat gebeuren om ‘onszelf maar ook onze dierbaren en de kwetsbaren in onze samenleving te beschermen’ en om ‘niet opnieuw een enorme druk leggen op het zorgpersoneel’.

Volledig scherm Het landelijke coronadashboard laat zien dat er op dit moment nauwelijks coronabesmettingen zijn in dit deel van het land. © Rijksoverheid