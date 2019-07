Bonnenregen in Zwolse wijk voor parkeren op de stoep: ‘Opeens mag het niet meer’

Een prent van dik honderd euro. Da's een volle kar boodschappen. Zondegeld. De wijkbewoners in het Veeralleekwartier zijn nijdig. Want na jaren gedogen gaat de gemeente opeens boetes uitdelen voor het parkeren op de stoep. Iets wat de bewoners noodgedwongen doen om de buurt - ondanks die smalle straatjes - toegankelijk te houden. Ook voor hulpdiensten. Maar aan dat argument hebben de parkeerwachten een broertje dood. ,,Er is ons gezegd dat ze meer tijd hebben om de wijk in te gaan voor controles, omdat Zwolle nu scanauto’s laat rondrijden,‘’ vertelt Madelon Groten Steenwelle. Al twintig jaar woont ze aan de Koningin Anna Paulownastraat. Nooit gedoe gehad. En nu opeens dit. Sommige bewoners kregen eerst een waarschuwing. Anderen niet. ,,Voor ons zijn die regels echt niet duidelijk meer.’’