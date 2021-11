Bonnenregen voor fietsers in Zwolle na grootschalige politiecontrole

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | 1847 nieuwe coronage­val­len in Oost-Nederland, één gemeente valt op en kleurt niet donkerrood

Landelijk lijkt het aantal coronabesmettingen opnieuw iets toe te nemen, maar in Oost-Nederland valt het totaal aantal besmettingen een stuk lager uit dan gisteren. Met name in de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland is een forse daling te zien. Daar valt Brummen op: die gemeente is als enige in de regio niet donkerrood gekleurd.

17 november