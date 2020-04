Bonusjuf Jasmijn (21) voorkomt dat schoolkinderen achterop raken in Zwolle: en met haar 69 anderen

Video ‘Koninklijk’ bezoek voor bewoners IJsselbol­der in Zwolle

27 april Bewoners van de IJsselbolder in Zwolle-Zuid waren vanochtend de koning te rijk toen ze ‘koninklijk bezoek’ kregen. Gezeten in een oldtimer kwamen Willem-Alexander en Máxima even langs om hen een hart onder de riem te steken. Stand-ins dan welteverstaan, want het echte koninklijk paar bleef deze dag thuis.