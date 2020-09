Boom die vrouw uit Zwolle tijdens noodweer dodelijk trof, was al jaren ziek

video Zwolse Jeanne (82) zweeg lang over haar verleden, maar nu niet meer: ‘Het is belangrijk om erover te vertellen’

3 september Het zijn maar kleine voorwerpjes in de vitrine, maar ze hebben een grote symbolische waarde voor Jeanne Diele (82). Ze staan voor haar jeugd die gedomineerd werd door het NSB-verleden van haar vader, en voor hoop en vrede. ,,Ooit nam ik me voor er nooit meer over te praten, nu vertel ik het juist graag.’’