Boom ophalen voor klimaat en biodiversiteit in het Overijssels oogstweekend

Hoofdbre­kens voor pakket- en maaltijdbe­zor­gers in deze straat in Zwolle: ‘Sorry mevrouw, uw eten is koud’

,,Sorry dat ik wat later ben, misschien is het eten niet meer warm.” Bewoners van de Vechterweerdhof in de Zwolse wijk Stadshagen horen het regelmatig van maaltijdbezorgers als ze veel moeite hebben moeten doen om bij het juiste adres te komen. De gemeente Zwolle hoopt een oplossing te hebben gevonden.

13 januari