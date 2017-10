Boom valt net naast kinderopvang en wijkboerderij in Zwolle

videoDe wind had maar nét de andere kant op moeten staan, en het tafereel had er donderdagmiddag heel anders uitgezien op de dijk bij de Klooienberglaan in Zwolle. De storm die kort maar krachtig door de stad raasde, liet een immense populier precies naast een naastgelegen wijkboerderij en kinderopvang vallen. En daarmee is een bekende boom in Holtenbroek er niet meer.

Volledig scherm Windstoten zorgden donderdagmiddag voor veel overlast. Zo waaide de monumentale boom aan de Klooienberglaan om. FotoPersBuro Frans Paalman Zwolle © 2017 © Frans Paalman

,,We komen afscheid nemen", zegt Uwanami Schmidt (43). Samen met buurvrouw Ank Berkhout (79) is ze op het ontzagwekkende tafereel afgekomen pal tegenover haar huis. Jarenlang keek ze uit op de populier van twee meter doorsnee en bijna 25 meter hoog. Veel buurtbewoners en kinderen uit de wijk komen net na de storm een kijkje nemen bij 'hun' boom. In de opengespleten stam, waar kinderen kort na de storm al meteen vol enthousiasme over heen klauteren, is duidelijk te zien hoe rot de boom van binnen was.

Wijkboerderij

Gerbrand Meijer, beheerder van de Wijkboerderij de Klooienberg, zag al snel dat de wind de goede kant uit stond toen de storm de kop opstak. Met de brandweer al aan de lijn viel de boom bijna sierlijk op de grond, terwijl hij er pal naast stond. ,,Ik ben blij dat de boom nu is omgevallen door de natuur en dat er niemand gewond is geraakt." Een maand geleden viel al een flinke tak naar beneden, zegt hij. ,,Zomaar, uit het niets." Een inspectie volgde, en de boom zou worden gekapt. Dat de boom nu een natuurlijk dood sterft, daar is Meijer toch blij mee. ,,Het moest een keer gebeuren. Dan beter zo."

Niet bang

Slechts een paar meter verder konden kinderen vanuit het kinderdagverblijf van Doomijn de boom ook zien vallen. Bang waren ze niet, vertelt manager Germa Noordman. ,,We zagen dat het goed ging. De kinderen vonden het prachtig."