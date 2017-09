Boosheid in Zwolle over vliegroutes: 'U moet stoppen, dit is bullshit!'

Hans Alders (64) is net tien minuten bezig met zijn presentatie als een man uit het publiek hem bruut onderbreekt: ,,U moet hiermee stoppen”, roept de man boos. ,,Dit is bullshit! Geef uw opdracht terug.” Gejoel en applaus klinkt van een groot deel van de 450 bezoekers in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle. Alders kijkt even naar de zaal, glimlacht en gaat onverstoorbaar verder met zijn verhaal. Zijn lichaamstaal straalt uit: ‘leuk geprobeerd, maar mij breng je niet van de wijs’.

Niet zenuwachtig

Een half uur eerder, de zaal is nog leeg, zit Alders moederziel alleen in een roden pluche stoeltje. Ontspannen neemt hij de sheets van zijn toespraak nog een laatste keer door, zijn linkerbeen over zijn rechterbeen geslagen. ,,Of ik zenuwachtig ben voor deze bijeenkomst? Neuh, ik doe gewoon mijn werk en vertel hoe de vliegroutes rond Lelystad tot stand zijn gekomen. Meer kan ik niet doen.”

Advies voor kabinet

Alders is een door de wol geverfde bestuurder. PvdA’er, voormalig Kamerlid en minister, ex-commissaris van de koningin in Groningen en tegenwoordig in het Oosten vooral bekend vanwege het overlegorgaan dat zijn naam draagt: de Alderstafel. Aan zijn ‘tafel’ praten overheid, luchtvaartsector en bewoners over de ontwikkeling van luchthavens, zoals Lelystad Airport, en brengen advies uit aan het kabinet.

Voor veel critici is hij de kop van Jut. Het was immers de Alderstafel die het kabinet adviseerde over uitbreiding van Lelystad Airport en toestond dat vliegroutes op 6.000 voet (1.800 meter) boven Oost-Nederland acceptabel zijn. ,,Mensen zeggen dat de vliegroutes straks veel geluidsoverlast veroorzaken", zegt Alders. ,,Dat moet iedereen voor zichzelf bepalen. Maar ik kan me voorstellen dat als je in een stiltegebied woont, je er meer hinder van ervaart dan wanneer je in de stad woont.”

Grote onrust

In Oost-Nederland is de afgelopen maanden grote onrust ontstaan over de lage vliegroutes van Lelystad Airport, dat op 1 april 2019 opent als vakantievliegveld en vluchten overneemt van het overvolle Schiphol. Airbussen en Boeings vliegen straks op relatief lage hoogte over grote delen van Overijssel en Gelderland. Actiegroepen als HoogOverijssel en Red de Veluwe weten breed protest te mobiliseren.

Zo werden vorige week ruim 80.000 protesthandtekeningen overgedragen aan de Tweede Kamer. En ook vanavond in Zwolle zit de zaal bomvol en wordt de onvrede hardop uitgesproken. ,,Hoe kan het nu toch dat u samen met al die slimme mannen en vrouwen dit gedrocht van een oplossing heeft bedacht? Die lage vliegroutes boven onze regio zijn waanzin!”, roept bezoeker Gert van der Steen uit Epe.

'We willen oplossingen'

Alders zet zijn bril recht op zijn neus, heft de microfoon naar zijn lippen en begint een verhaal over de ingewikkelde lappendeken die het Nederlandse luchtruim is. Zonder écht antwoord te geven op de vraag. Het zorgt voor frustraties in de zaal. ,,We zijn geen kinderen”, roep een vrouw. ,,U kletst, u wilt niet naar ons luisteren”, schreeuwt een ander. De kritiek lijkt Alders niet te deren.