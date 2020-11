Boot gezonken in Zwolle: zoektocht door duikers al snel gestaakt

Nog steeds geen duidelijk­heid over locatie nieuwe evenemen­ten­hal Zwolle, wethouder mist deadline

13 november Het besluit over op welke locatie in Zwolle een nieuwe evenementenhal mag komen, is wederom uitgesteld. Ondanks dat de voltallige gemeenteraad in juni van dit jaar van de wethouder eiste dat ze voor 13 november met een plan moest komen.