Boot kapseist op snelweg A50 bij Wezep: brandstof lekt op het wegdek

Overijssel scoort minder op lijst met snelst­groei­en­de bedrijven in Nederland: is dat erg?

16:17 Overijssel verliest terrein in de jaarlijkse lijst met de snelst groeiende bedrijven in Nederland. Dit jaar staan tien ondernemingen uit de oostelijke provincie in de lijst. Dat zijn er drie minder dan vorig jaar. Maar het is geen reden tot paniek, vinden de onderzoekers.