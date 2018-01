Boren naar Zwolse aardwarmte stap dichterbij

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de gemeente Zwolle een vergunning verleend voor het boren naar aardwarmte. De vergunning geeft de gemeente het alleenrecht op het toepassen van geothermie in de provinciehoofdstad.

De verleende opsporingsvergunning beslaat een groot deel van Zwolle met een totaaloppervlakte van 75 vierkante kilometer. Het gebied dat door de gemeente in december als kansrijk werd aangemerkt, tussen de Dijklanden en de Stadskolk bij het Zwarte Water, valt hier ook onder.

Zwolle heeft bijna twee jaar moeten wachten op de toezegging van het ministerie. Al in maart 2016 diende de gemeente de aanvraag in. Adviesbureau TNO, het Staatstoezicht op de mijnen, het College van gedeputeerde staten van de provincie Overijssel en de Mijnraad hebben in deze periode hun adviezen uitgebracht.

Duurzaam

Geothermie is een duurzame methode voor het verwarmen van woningen en kassen. Vanuit de grond wordt warm water opgepompt dat afgekoeld via buizen weer teruggaat naar de bron. Het water uit de grond heeft een temperatuur van zo'n negentig graden.

De verleende vergunning geldt voor de komende vier jaar. Of Zwolle ook daadwerkelijk gaat boren in de grond is evenwel nog niet definitief. In december werd bekend dat een locatie in Hanzeland toch niet geschikt was voor het boren naar aardwarmte. Jarenlang was leek dit de meest kansrijke locatie vanwege een aanwezige bron relatief dicht onder het aardoppervlak.

Ongeschikt

De geologische opbouw van de grond bleek echter niet geschikt. Voor het onderzoek in Hanzeland werd 325.000 euro aan Europese subsidie verstrekt aan een samenwerkingsverband van de gemeente, hogeschool Windesheim, scholengemeenschap Greijdanus, het bedrijf Ennatuurlijk en de provincie Overijssel.