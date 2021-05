Botsing! In een klap zit Bernjan uit Zwolle ónder de verf: ‘Zonde, maar ergens ook heel grappig’

video Groot verlies voor deze autobezit­ter in Zwolle: tweede Mercedes in brand gestoken

5 mei Wéér was het raak aan de Nijerwalstraat in Stadshagen: in de nacht van dinsdag op woensdag brandde een zo goed als nieuwe Mercedes uit. Brandstichting, vermoedt de politie. In december ging de vorige Mercedes van dezelfde eigenaar al in vlammen op. Elders in Zwolle zijn ook twee auto’s ten prooi gevallen aan vermoedelijke brandstichting. De politie onderzoekt of er een verband is.