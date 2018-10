Botsing met geparkeerde auto in Zwolle

video Burgemees­ter Zwolle onderzoekt of café open mag na vondst granaat

18:36 Burgemeester Henk Jan Meijer beslist donderdagmorgen of café Bruut in de Voorstraat in Zwolle 's avonds open kan. Dat zegt de Zwolse burgemeester desgevraagd. Bij het café werd woensdagmorgen een granaat aan de deurklink gevonden. Het onderzoek naar de dader(s) van deze bedreiging is in volle gang.