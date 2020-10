Botsing op de IJsselallee in Zwolle: één bestuurder gewond afgevoerd naar het ziekenhuis

Overijssel loopt voorop in keuze voor voedsel uit eigen streek, maar nog niet genoeg

6 oktober Meer dan in de rest van Nederland zijn inwoners van Overijssel bewust bezig met het kopen van streekproducten. In 61 procent van de Overijsselse huishoudens zijn al regelmatig producten uit de eigen regio te vinden, tegenover gemiddeld 52 procent in de andere provincies. Dat blijkt uit onderzoek van het bureau Motivaction. De provincie is blij met deze cijfers, maar wil nog meer aandacht voor lokaal voedsel.